Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan’ın yeni filminin afişi yayınlandı

Bollywood sinemasının en sevilen aktörlerinden Shah Rukh Khan’ ın uzun zamandır merakla beklenen filmi ‘Pathaan ’dan ilk görüntü geldi. Hintli aktörün uzun zamandır merakla beklenen yeni filminin afişi, aktörün ilk filmi 'Deewana 'nın 30. yıl dönümünde, yapım şirketinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Afişte, Khan’ın arkası dönük şekilde elinde büyük bir silah tuttuğu dikkat çekiyor.

"SİNEMA TARİHİNDE SİNEMATİK BİR AN"

Filmin yönetmeni Siddharth Anand afişi, “Bu, Hint sinema tarihinde başlı başına sinematik bir an. Shah Rukh Khan’ın ilk filminin 30. yılında milyonlarca hayranıyla kutlamak istedik. Bu, ‘Pathaan’ ekibinin, sinemadaki inanılmaz yolculuğunda hepimize verdiği sayısız hatıra ve gülümseme için Shah Rukh'a teşekkür etme şeklidir” notuyla paylaştı.



Filmde, Khan'ın yanı sıra Deepika Padukone ve John Abraham gibi önemli Hint oyuncular yer alıyor.