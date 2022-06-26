Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan’ın yeni filminin afişi yayınlandı

Bollywood sinemasının en ünlü aktörlerinden Shah Rukh Khan’ın uzun zamandır beklenen filmi ‘Pathaan’ın afişi yayınlandı. Filmin, gelecek yıl ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan’ın yeni filminin afişi yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 14:32 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 14:34

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sinemasının en sevilen aktörlerinden Shah Rukh Khan’ın uzun zamandır merakla beklenen filmi ‘Pathaan’dan ilk görüntü geldi.

Hintli aktörün uzun zamandır merakla beklenen yeni filminin afişi, aktörün ilk filmi 'Deewana'nın 30. yıl dönümünde,  yapım şirketinin  sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Afişte, Khan’ın arkası dönük şekilde elinde büyük bir silah tuttuğu dikkat çekiyor.

"SİNEMA TARİHİNDE SİNEMATİK BİR AN"

Filmin yönetmeni Siddharth Anand afişi, “Bu, Hint sinema tarihinde başlı başına sinematik bir an. Shah Rukh Khan’ın ilk filminin 30. yılında milyonlarca hayranıyla kutlamak istedik. Bu, ‘Pathaan’ ekibinin, sinemadaki inanılmaz yolculuğunda hepimize verdiği sayısız hatıra ve gülümseme için Shah Rukh'a teşekkür etme şeklidir” notuyla paylaştı.

Filmde, Khan'ın yanı sıra Deepika Padukone ve John Abraham gibi önemli Hint oyuncular yer alıyor.

FİLMDEN GÖRÜNTÜLER SIZDIRILMIŞTI

Kısa bir süre önce filmin İspanya Mallorca’daki çekimlerinden bazı görüntüler sosyal medyada sızdırılmış ve gündem olmuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL VİZYONDA

Filmin, önümüzdeki yıl ocak ayında vizyona girmesi planlanıyor.

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