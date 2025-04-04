Bollywood yıldızı Manoj Kumar hayatını kaybetti
Bollywood oyuncusu ve yönetmeni Manoj Kumar, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Manoj Kumar, Mumbai’de tedavi gördüğü Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Hastane yetkililerinden Dr. Santosh Shetty, oyuncunun ‘yaşa bağlı sağlık sorunları’ nedeniyle öldüğünü açıkladı. Hintli oyuncu ‘Shaheed’, ‘Roti Kapada Aur Makaan’ ve ‘Kranti’ gibi yapımlarıyla biliniyor.
Yönetmenin eşi Kunal Goswami, babasının uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. 1937 yılında doğan ünlü yönetmenin asıl adı Harikrishan Goswam.
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