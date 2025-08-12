Bolşoy dünyaca ünlü iki bale ile ilk kez İstanbul'da

Dünyanın en saygın bale topluluklarından biri olan, Rusya’nın efsanevi Bolşoy Tiyatrosu, tarihinde ilk kez İstanbul’da sahne alıyor. 26–30 Eylül 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek bu özel turne kapsamında, iki klasik başyapıt izleyiciyle buluşacak: Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek. Turne, Art Seasons yapım şirketi tarafından düzenleniyor ve Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası olarak hayata geçiyor.

Bolşoy’un baş dansçıları tarafından sahnelenecek bu zamansız eserler, kuşaklar boyu izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. İlk kez 1940’ta sahnelenen Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in müziği ve Verona kronikleri, Orta Çağ aşk hikâyeleri ve tarihsel dans geleneklerinden ilham alan Leonid Lavrovski’nin koreografisiyle hayat buluyor.