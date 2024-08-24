Bomba kısa filminin dünya prömiyeri Tirana Uluslararası Film Festivali'nde yapılacak

Yapılan açıklamaya göre kısa filme uyarlanan Ömer Seyfettin'in hikayelerinden "Bomba", "Oscar Qualify" ve "European Film Awards Qualify" özelliği bulunan "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde 26 Eylül'de gösterilecek.



"Bomba", bu yıl festivalde Türkiye'den kabul edilen tek kısa film olma özelliği taşıyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde bir Balkan köyünde çete tarafından baskına uğramış ailenin trajedisini anlatan film, Beykoz'da 3 günde çekildi.



Pardy Production yapımı ile tamamlanan filmin yapımcılığını M. Kerem Kurtuluş ve Onur Doğan, yönetmenliğini ise Onur Doğan üstlendi. Filmin başrollerinde Ece Bozkaya, Ozan Ayhan, Ercan Reşat Demir, Zafer Diper, Gözde Kocaoğlu ve Orçun Oran gibi oyuncular yer alıyor.



Filmin müzikleri, önceki sene Grammy Ödülleri'ne aday olan besteci Esin Aydıngöz'e ait. Görüntü yönetmenliğini ise Ece Latifaoğlu üstleniyor.



Bomba'nın devamı niteliğinde uzun metrajlı bir filmin hazırlıklarının da başladığı ve 2026'da çekilmesinin planlandığı belirtildi.