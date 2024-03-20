Bond filmini geride bıraktı! Dublör filmi Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filmi 26 Nisan 2024'te vizyona girecek.
1980'lerin popüler TV dizisinden esinlenen film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor. Filmde Gosling'in dublörlüğünü yapan Logan Holladay, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.
BOND FİLMİNİN REKORUNU KIRDI
Holladay, 2022'de Avustralya'nın Sidney sahillerinde gerçekleştirilen çekimleri sırasında sekiz buçuk defa takla atarak Guinness rekoru kırdı. Gişe rekortmeni yönetmen David Leitch'in son filmindeki bu başarı, 2006 yapımı Casino Royale'in çekimleri sırasında yedi takla atan dublör Adam Kirley'e ait önceki rekoru geride bıraktı.
SEKİZ BUÇUK TAKLA ATTI
Shazam ve Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw gibi etkileyici filmlerde rol alan Holladay, Dublör’ün setinde, 200 metrelik şaşırtıcı bir rampa atlayışı da dahil olmak üzere çeşitli araç gösterilerinde becerilerini sergiledi.
Holladay, "Dublör’ün çekileceğini öğrendiğimde, bunun bir parçası olmam gerektiğini biliyordum. Araçla taklalara gelince, iki deneme ve bir gerçek çekimden sonra, elimizde bir araba ve bir çekim kalmıştı. Sekiz buçuk takla attıktan sonra, rekoru kırdığıma dair oldukça iyi bir hisse kapıldım çünkü hiç durmadan dönecekmişim gibi geldi" dedi.
DUBLÖR HAKKINDA
Dublör’ün yönetmenliğini Bullet Train, Deadpool 2 ve Atomic Blonde gibi filmlerle tanınan David Leitch üstleniyor.
Gosling'in bir dublörü, Emily Blunt'ın ise bir film yönetmenini canlandırdığı film, dublör camiasının isimsiz kahramanlarına saygı duruşunda bulunuyor. Bu nedenle yapımda deneyimli dublörler yer aldı.
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