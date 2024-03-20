Bond filmini geride bıraktı! Dublör filmi Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

SEKİZ BUÇUK TAKLA ATTI

Shazam ve Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw gibi etkileyici filmlerde rol alan Holladay, Dublör’ün setinde, 200 metrelik şaşırtıcı bir rampa atlayışı da dahil olmak üzere çeşitli araç gösterilerinde becerilerini sergiledi.

Holladay, "Dublör’ün çekileceğini öğrendiğimde, bunun bir parçası olmam gerektiğini biliyordum. Araçla taklalara gelince, iki deneme ve bir gerçek çekimden sonra, elimizde bir araba ve bir çekim kalmıştı. Sekiz buçuk takla attıktan sonra, rekoru kırdığıma dair oldukça iyi bir hisse kapıldım çünkü hiç durmadan dönecekmişim gibi geldi" dedi.

