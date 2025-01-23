Bond filmlerinin yıldızı Judi Dench dışarı tek başına çıkamıyor

Bond filmlerinde "M" karakterine hayat veren Oscar ödüllü oyuncu Judi Dench, görme kaybı nedeniyle sinemayı bırakma noktasına geldi. Ünlü oyuncu daha önce, görme kaybının film senaryolarını okumayı neredeyse imkansız hale getirdiğini açıklamıştı.

Aşık Shakespeare, Casino Royale, Skyfall ve Başka Gün Öl gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu 90 yaşındaki oyuncu, Trinny Woodall'ın podcast yayınında görme kaybıyla ilgili konuştu. Oscar'lı oyuncu "Birisi her zaman benimle olmalı. Şimdi öyle olmak zorunda çünkü göremiyorum. Bir şeye çarpacağım ya da düşeceğim gibi geliyor" dedi.

Bir yere giderken hep "gergin" hissettiğini belirten "dame" ünvanlı oyuncu, "Kendi başıma olmakta hiç iyi değilim" ifadelerini kullandı.

