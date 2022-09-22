Bond rolü için 12 yıllık taahhüt şartı

Son kez James Bond'a hayat veren Daniel Craig'in bir daha rolüne dönmeyeceğini açıklamasının ardından yeni ajan arayışları resmen başladı. Yapımcılar yeni Bond için 10-12 yıllık bir taahhüt istiyor.

Bond rolü için 12 yıllık taahhüt şartı

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Daniel Craig'in 15 yıl süren James Bond macerasını 2021'de No Time To Die filmi ile sona erdirmesinin ardından yapımcılar resmen kolları sıvadı.

Yeni bir ajan arayışına giren yapımcılar rol için 10-12 yıl arasında taahhüt istiyor.

Bunun nedeni ise kulislerde efsane rol için konuşulan isimlerden Idris Elba’nın böyle bir kariyer hedefi olmadığını açıklaması. Serinin yapımcılarından Barbara Broccoli "Idris’i seviyoruz. Mesele şu ki, 10-12 yıllık bir taahhüt söz konusu. Bu yüzden muhtemelen ‘gerçekten istiyor muyum?’ diye düşünüyor. Herkes bunu yapmak istemez. Daniel Craig için de yeterince zordu. Ve o zamanlar 30’lu yaşlarının başındaydı!" açıklamasını yaptı.

Süpermen filminin ve The Witcher yıldızı Henry Cavill, Bridgerton’ın eski oyuncusu Rege-Jean Page ve Tom Hardy aday listesindeki diğer isimler.

Sean Connery'den Pierce Brosnan'a, Roger Moore'dan Timothy Dalton'a birçok aktör bugüne dek ünlü sinema karakteri James Bond'a hayat verdi.

Bond rolü için 12 yıllık taahhüt şartı - 1

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