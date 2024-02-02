Bond rolünü Daniel Craig'e kaptırmıştı: Henry Cavill'den açıklama

Daniel Craig'in ardından yeni James Bond'un kim olacağı gizemini korurken; daha önce bu rol için düşünüldüğü ortaya çıkan Henry Cavill'den konuyla ilgili açıklama geldi.



SiriusXM'e konuşan Cavill, Craig'e kaybettiği Bond rolü için konuştu.

Yapımcı ve yönetmen Matthew Vaughn, "Bond laneti" üzerine konuştuktan sonra söze giren Cavill, bu tür şeyler için bir lanet olduğunu düşünmediğini söyledi.