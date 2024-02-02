Bond rolünü Daniel Craig'e kaptırmıştı: Henry Cavill'den açıklama

Daniel Craig'in ardından yeni James Bond'un kim olacağı gizemini korurken; daha önce bu rol için düşünüldüğü ortaya çıkan Henry Cavill'den konuyla ilgili açıklama geldi.
SiriusXM'e konuşan Cavill, Craig'e kaybettiği Bond rolü için konuştu.
Yapımcı ve yönetmen Matthew Vaughn, "Bond laneti" üzerine konuştuktan sonra söze giren Cavill, bu tür şeyler için bir lanet olduğunu düşünmediğini söyledi.
"HARİKA İŞ ÇIKARDI"
Craig'e övgüler yağdıran Henry Cavill, "Bir lanet olduğuna inanmıyorum ama Daniel'ın kesinlikle harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. O ve dahil olan diğer herkes seriye yeni bir soluk getirdi ve bu da harikalar yarattı" dedi.
NE OLMUŞTU?
25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı merak edilirken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıkmıştı.
"HENRY HARİKA BİR BOND OLURDU"
Daniel Craig'in başrolde olduğu "Casino Royale" filminin yönetmeni Martin Campbell, "Henry seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu inanılmazdı. Bakın, eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry harika bir Bond olurdu. Fiziksel olarak da çok iyi görünüyordu, yakışıklıydı. O zamanlar sadece biraz genç görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Yönetmenin bu ifadelerinin ardından Henry Cavill'ın yeni Bond olmak için geç kalıp kalmadığı sorusu akıllara gelmişti.
Campbell, "Henry şu 40 yaşında, üçüncü filmi yaptığında 50 yaşında olabilir. İnanılmaz bir vücuda sahip, harika bir adam. Seçmelerde çok başarılıydı ama rol için çok gençti" demişti.
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