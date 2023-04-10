border_less ARTBOOK DAYS 4-7 Mayıs'ta Arter'de

Yayını olan, metin üzerine çalışan sanatçılar ve inisiyatifler ile yayım yapan müze, galeri, kurum ve enstitüleri bir araya getirerek kitap üretimleri üzerinden yeni bir ortak alan yaratmayı hedefleyen border_less ARTBOOK DAYS’in beşinci edisyonu 4–7 Mayıs tarihleri arasında yine Arter ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Bir Vehbi Koç Vakfı Kuruluşu olan Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda yer alacak etkinlik, sanat alanında üreten, söz söyleyen ve paylaşan kişileri bir araya getirirken yayınevleri üzerinden de yeni etkileşim zeminleri oluşturmayı amaç ediniyor.



border_less ARTBOOK DAYS gerçekleşecek bu yeni edisyonunda 6 farklı ülkeden 20 sanatçı, 8 inisiyatif ve 15 sanat kurumunu yan yana getirerek izleyici ile buluşturuyor.



Etkinlik süresince konuşma programı ile bir workshop ve çeşitli yayın lansmanları ziyaretçileri bekliyor. Programın detayları ileri bir tarihte border_less sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



border_less ARTBOOK DAYS’in bu yılki destekçileri arasında Paribu, TCEEGE, KINAY, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Asya Nakliyat, Unlimited Publications, Studio MADA ve Ofset Yapımevi yer alıyor.