Borusan Müzik Evi üç konserle Müze Gazhane'de

Borusan Müzik Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile işbirliği içerisinde Müze Gazhane’de vereceği üç yeni konserle müzikseverlerle buluşuyor.



Ücretsiz olarak gerçekleşecek Müze Gazhane’deki üç konserde Mercan Dede, LE BANG BANG ve LBT yer alacak.



MERCAN DEDE “SECRET TRİBE” PROJESİYLE SAHNEDE



Borusan Müzik Evi’nin açıldığı 2010 yılından bu yana sürekli konuğu olan, verdiği pek çok konserle müzikseverlerle buluşan Mercan Dede, dünyanın dört bir yanında beğeniyle izlenen, önemli festivaller ve kültürel etkinliklerde sahne alan projesi “Secret Tribe” başlıklı konser serisiyle 25 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Müze Gazhane’de müzikseverlerle buluşuyor. Mercan Dede, Doğu’ya özgü sufi müziğinin ilahi geleneğini çağdaş müziğin tınılarıyla incelikli bir şekilde harmanlayarak eski ile yeniyi, Doğu ile Batı'yı birleştiriyor. Kültür A.Ş. işbirliğinde gerçekleşecek “Secret Tribe” başlıklı konser, Müze Gazhane’nin “Hava Kararınca” etkinlikleri kapsamında yer alacak.



ALIŞILMIŞIN DIŞINDA AKUSTİK TEKNO DENEYİMİ



LBT 14 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de Müze Gazhane’de bilgisayar veya synthesizer olmadan piyano, bas ve davullarla tamamen akustik canlı tekno deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Doğaçlamayı müziklerinin merkezine koyan LBT, Müze Gazhane “Yerin Altında” etkinlikleri kapsamında son albümleri Make Kin ile sanatseverleri zaman duygusunun gitgide azaldığı bir dünyaya davet ediyor. Betzl, Hirning ve Wolfgruber üçlüsü, bu konserde yoğun ve tanıdık etkileşimleriyle yarattıkları mükemmel enerjiyi müzikseverlerle paylaşacak.

