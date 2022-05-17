Borusan Müzik Evi üç konserle Müze Gazhane'de

Haberler 17.05.2022 - 13:14
Borusan Müzik Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile işbirliği içerisinde Müze Gazhane’de vereceği üç yeni konserle müzikseverlerle buluşuyor.
Ücretsiz olarak gerçekleşecek Müze Gazhane’deki üç konserde Mercan Dede, LE BANG BANG ve LBT yer alacak.
MERCAN DEDE “SECRET TRİBE” PROJESİYLE SAHNEDE
Borusan Müzik Evi’nin açıldığı 2010 yılından bu yana sürekli konuğu olan, verdiği pek çok konserle müzikseverlerle buluşan Mercan Dede, dünyanın dört bir yanında beğeniyle izlenen, önemli festivaller ve kültürel etkinliklerde sahne alan projesi “Secret Tribe” başlıklı konser serisiyle 25 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Müze Gazhane’de müzikseverlerle buluşuyor. Mercan Dede, Doğu’ya özgü sufi müziğinin ilahi geleneğini çağdaş müziğin tınılarıyla incelikli bir şekilde harmanlayarak eski ile yeniyi, Doğu ile Batı'yı birleştiriyor. Kültür A.Ş. işbirliğinde gerçekleşecek “Secret Tribe” başlıklı konser, Müze Gazhane’nin “Hava Kararınca” etkinlikleri kapsamında yer alacak.
ALIŞILMIŞIN DIŞINDA AKUSTİK TEKNO DENEYİMİ
LBT 14 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de Müze Gazhane’de bilgisayar veya synthesizer olmadan piyano, bas ve davullarla tamamen akustik canlı tekno deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Doğaçlamayı müziklerinin merkezine koyan LBT, Müze Gazhane “Yerin Altında” etkinlikleri kapsamında son albümleri Make Kin ile sanatseverleri zaman duygusunun gitgide azaldığı bir dünyaya davet ediyor. Betzl, Hirning ve Wolfgruber üçlüsü, bu konserde yoğun ve tanıdık etkileşimleriyle yarattıkları mükemmel enerjiyi müzikseverlerle paylaşacak.
LE BANG BANG “HAVA KARARINCA" SAHNEYE ÇIKACAK
Le Bang Bang 20 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Müze Gazhane’de vereceği konserde yeni albümleri Pure ile sanatseverlerle buluşuyor. Stefanie Boltz ve Sven Faller’dan oluşan bu sıradışı ikilinin yeni albümü Pure, sadece caz ve pop cover versiyonları değil, aranjmanlarıyla da kompozisyonun özünü gözler önüne seriyor. Boltz, sesini sofistike bir enstrüman gibi kullanarak hassas ve sınırsız çeşitlemelerle dinleyicileri büyülüyor. Faller’ın gürleyen bas hatları, yükselen yayı ve psikedelik olarak bozulmuş sesleri ile olan diyalog, müziklerinin özel karakterini, Le Bang Bang’in eşsiz sesini yaratıyor. Müze Gazhane “Hava Kararınca” etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konserde Le Bang Bang, alışılmışın dışında kalan farklı nüansları farklı diyaloglarla dinleyicisine sunmaya hazırlanıyor.