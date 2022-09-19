Bosna Hersek'in Oscar adayı 'Balada' filmi oldu

Bosnalı yönetmen Aida Begic'in 'Balada' (Türkü) isimli filmi 94. Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacak adaylardan biri oldu.

Bosna Hersek'in Oscar adayı 'Balada' filmi oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 16:06

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Bosna Hersek'in adayı Aida Begic'in 'Balada' (Türkü) isimli filmi oldu.

Bosna Hersek Film Çalışanları Birliği'nden yapılan açıklamada, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan Balada filminin Bosna Hersek'in bu yılki adayı olarak belirlendiği belirtildi.

Film, 30 yaşındaki Meryem ile 8 yaşındaki kızı Mile'nin hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Evliliğini sonlandırarak babaevine dönen Meryem'in kızının velayetini almak için verdiği mücadeleyi anlatan filmde, Meryem'in bir film görüşmesine giderek değişen hayatı seyirciyle buluşturuluyor.

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