Bosna Hersek'in Oscar adayı 'Balada' filmi oldu

Bosna Hersek'in Oscar adayı Aida Begic'in 'Balada' (Türkü) isimli filmi oldu.

Bosna Hersek Film Çalışanları Birliği'nden yapılan açıklamada, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan Balada filminin Bosna Hersek'in bu yılki Oscar adayı olarak belirlendiği belirtildi.



Film, 30 yaşındaki Meryem ile 8 yaşındaki kızı Mile'nin hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Evliliğini sonlandırarak babaevine dönen Meryem'in kızının velayetini almak için verdiği mücadeleyi anlatan filmde, Meryem'in bir film görüşmesine giderek değişen hayatı seyirciyle buluşturuluyor.