Bozcaada Caz Festivali’nin teması ve programı belli oldu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Bozcaada Caz Festivali, 8-9-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festivalin teması ve programı açıklandı.

Bozcaada Caz Festivali’nin teması ve programı belli oldu

 Caz Festivali, bu yıl 7'nci kez düzenlenecek. 8-9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, bu yıl da konserlerin yanı sıra disiplinlerarası etkinliklerden oluşan zengin BCF KEŞİF programıyla katılımcılarını karşılayacak.

Festival katılımcıları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen cazın sevilen isimleriyle adanın büyüleyici atmosferinde buluşurken, sanattan gastronomiye dek pek çok farklı disiplinle temas kuran kapsamlı etkinlik programıyla dolu dolu üç gün geçirecek. 

Bu yılki temanın ‘‘Oyun” olacağını duyuruldu. İşte festivalin programı ve sahne alacak isimler...

Bozcaada Caz Festivali’nin teması ve programı belli oldu - 1

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