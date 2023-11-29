Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Yenişehir’de anıldı

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Neşet Ertaş’ı anma konserine, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile belediye meclis üyeleri katıldı. Mersinliler anma gecesinde salonu doldururken, İsmail Altunsaray ve Kırşehir Abdallar Topluluğu, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş’ı unutulmaz eserleriyle andı. Neşet Ertaş'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı ve eserlerinin dinleyicilerle buluştuğu anma konseri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

“BİZİM HAYATA BAKIŞIMIZDA BİR VEFA VAR”

Etkinliğin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bizim hayata bakışımızda bir vefa var. Yani biz ilk defa anma yapmıyoruz. Büyük ozanlarımızı, şairlerimizi özellikle bu salonda çok andık, anmaya da devam edeceğiz. Bugün büyük ozanımız Neşet Ertaş için bir aradayız. 2019 yılında Kırşehir, müzik dalında 'UNESCO Oluşturucu Şehirler Ağı'na alındı. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş başta olmak üzere halk ozanlarının beslendiği bozlak kültürü ve abdal geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bu gece hem 2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ı anıyor hem de bu mirasa sahip çıkıyoruz. 11 yıl önce kaybettiğimiz ozanımızı burada tekrar sizlerle beraber anıyoruz. Işıklarda uyusun. Ve ‘Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur’ sözü çok kıymetli” şeklinde konuştu.