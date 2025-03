Brad Pitt, kasırga mağdurları için yaptırdığı evler yüzünden davalık oldu

Hollywood yıldızı Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için 109 ev inşa ettirmişti. Kurucusu olduğu Make It Right vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara destek olan Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı. Evlerin pek çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi.



The Sun'ın haberine göre, Brad Pitt, Make It Right projesi kapsamında 150 sürdürülebilir ev inşa etmek için 12 milyon dolar harcadı ancak yaklaşık yirmi yıl sonra, ev sahipleri Pitt'e ve kar amacı gütmeyen kuruluşuna toplu dava açtı.

YOĞUN PROGRAMI ENGEL OLDU

Aktörün kurucusu olduğu vakfın, evlerle ilgili tüm dokümanları teslim etmesi talep edildi. 61 yaşındaki Pitt'in yoğun çekim programı nedeniyle konuyla ilgili açıklamada bulunmaktan kaçındığı belirtildi.

Brad Pitt, tanıklar listesinde yer alıyor ancak aktörün avukatları, Pitt'in ifade vermesini engellemek için bir dilekçe verdi. Yıldızının davayla ilgili paylaşabileceği herhangi bir bilgiye sahip olmadığı belirtildi.