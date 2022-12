Brad Pitt yapım şirketini sattı

Brad Pitt, eski eşi Jennifer Aniston ve 2017’de hayatını kaybeden eski menajeri Brad Grey’le birlikte kurduğu Plan B adlı yapım şirketini Fransız medya kuruluşuna sattı. Aniston’dan boşandıktan sonra şirketin tek sahibi olan 58 yaşındaki Amerikalı aktör, şirketinin yüzde 60'lık hissesini Mediawan adlı kuruluşa devretti.

The Big Short, Ayışığı (Moonlight), 12 Yllık Esaret (12 Years a Slave) gibi başarılı yapımlara imza atan Plan B'nin hisse satışından Pitt'in 300 milyon dolardan fazla kazandığı öğrenildi. Taraflar anlaşmayı yapabilmek için ekim ayından beri görüşüyordu. Anlaşmaya, Vivendi’nin 2001’de Universal Studios’u satın almasından bu yana Fransızların Hollywood ile yaptığı en önemli anlaşma olarak bakılıyor.

Menajerimi Ara (Call My Agent) ve Üç Silahşörler (The Three Musketeers) gibi yapımlara sahip Mediawan, 2015 yılında telekom milyarderi Xavier Niel, yatırım bankacısı Matthieu Pigasse ve televizyon yöneticisi Pierre-Antoine Capton tarafından kuruldu.

Son dönemde büyük medya şirketleri sanatçıların kurduğu yapım şirketlerine ticari olarak ilgi gösteriyor. Reese Witherspoon, kadınların ağırlıklı olduğu film ve diziler çekmek için kurduğu Hello Sunshine’ın çoğunluk hissesini, 900 milyon dolara Candle Media’ya satmıştı.