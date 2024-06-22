Brad Pitt'in Formula 1 filminin vizyon tarihi açıklandı

Hollywood'un sevilen oyuncularından Brad Pitt'in Formula 1 filminin vizyon tarihi belli oldu.

Brad Pitt'in Formula 1 filminin vizyon tarihi açıklandı

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi açıklandı. Apple Original Films imzalı yapım, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.

Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınıyor. Pitt'e filmde Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler eşlik edecek.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi?

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi?

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...