Brad Pitt'in rol arkadaşları belli oldu

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filminin devamı çekiliyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu sefer David Fincher oturacak, senaryoyu ise Quentin Tarantino kaleme alacak.

Variety'nin haberine göre, filmin kadrosuna Elizabeth Debicki ile Scott Caan dahil oldu. Brad Pitt ise kendisine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran dublör Cliff Booth rolüne resmen geri dönüyor.



34 yaşındaki Elizabeth Debicki, Tenet, The Crown ve MaXXXine gibi yapımlarla tanınıyor.