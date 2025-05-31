Brad Pitt'in rol arkadaşları belli oldu

34 yaşındaki Elizabeth Debicki, Tenet, The Crown ve MaXXXine gibi yapımlarla tanınıyor.

Variety'nin haberine göre, filmin kadrosuna Elizabeth Debicki ile Scott Caan dahil oldu. Brad Pitt ise kendisine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran dublör Cliff Booth rolüne resmen geri dönüyor.

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filminin devamı çekiliyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu sefer David Fincher oturacak, senaryoyu ise Quentin Tarantino kaleme alacak.

2019 yılında vizyona giren Bir Zamanlar Hollywood'da filmi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brad Pitt) ve En İyi Yapım Tasarımı dallarında Oscar kazanmıştı.

"ÇEKTİĞİM EN İYİ FİLM" DEMİŞTİ



Öte yandan Quentin Tarantino, daha önce katıldığı bir radyo programında Bir Zamanlar... Hollywood'da için "Çektiğim en iyi film" ifadelerini kullanmıştı.