Brad Pitt'in yeni filmi Heart of The Beast için geri sayım başladı

Brad Pitt'in merakla beklenen yeni filmi Heart of the Beast'e yeni bir isim dahil oldu. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Anna Lambe filmde rol alacak. Oyuncu, North of North ve True Detective: Night Country gibi yapımlarla tanınıyor.



Filmde Pitt ile Lambe'ye J. K. Simmons eşlik edecek. Cameron Alexander ise filmin senaryosunu kaleme aldı. Alaska'nın zorlu doğasında hayatta kalma mücadelesini konu alan filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.



Yönetmen David Ayer, A Working Man, Fury, Suicide Squad, Bright ve The Beekeeper gibi yapımlarla tanınıyor. Pitt, yakında F1 filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.