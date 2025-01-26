Brad Pitt'in yeni rolü belli oldu

Hollywood'un ünlü ismi Brad Pitt'in merakla beklenen yeni rolü belli oldu. "F1" filminin çekimlerini tamamlayan 61 yaşındaki oyuncu, yönetmen David Ayer'ın yeni filminde başrolü üstlenecek.



Deadline'ın haberine göre, filmin adı "Heart of the Beast" olacak.



Pitt, Ayer ile 2014 yapımı "Fury" filminde birlikte çalışmıştı. Film, Alaska'nın acımasız vahşi doğasında bir uçak kazasından sonra hayatta kalma mücadelesi veren emekli bir askeri konu alıyor.

Filmde hangi oyuncuların rol alacağı henüz açıklanmadı. Pitt'in yeni filmi "F1" ise bu yaz vizyona girecek.