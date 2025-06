"Brad Pitt'in yüzüne tükürdüm!" Rol arkadaşı ilk kez anlattı

Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1: The Movie filminde rol alan Damson Idris, The Late Show with Stephen Colbert programına konuk oldu.

33 yaşındaki Idris, filmde çaylak F1 pilotu Joshua Perace'i canlandırıyor. Pitt ise eski bir F1 efsanesi olan Hayes'i canlandırıyor. Oyuncu, filmdeki bir sahnede Brad Pitt'in yüzünü tükürdüğünü itiraf etti.

Idris, "Bir keresinde Pitt'in yüzüne bağırmak zorunda kaldığım bir sahne çekmiştik ve bu benim için en büyük sahneydi. Çok gergindim. Çekimler esnasında Brad Pitt'in yüzüne tükürdüm." dedi.