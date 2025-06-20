"Brad Pitt'in yüzüne tükürdüm!" Rol arkadaşı ilk kez anlattı

Idris, "Bir keresinde Pitt'in yüzüne bağırmak zorunda kaldığım bir sahne çekmiştik ve bu benim için en büyük sahneydi. Çok gergindim. Çekimler esnasında Brad Pitt'in yüzüne tükürdüm." dedi.

33 yaşındaki Idris, filmde çaylak F1 pilotu Joshua Perace'i canlandırıyor. Pitt ise eski bir F1 efsanesi olan Hayes'i canlandırıyor. Oyuncu, filmdeki bir sahnede Brad Pitt' in yüzünü tükürdüğünü itiraf etti.

KOVULACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ

"Bir kazaydı. Öfkeli olmam gereken bir sahneyi çekiyorduk." diyen oyuncu, Pitt'in çok şaşkın olduğunu söyledi.

Ancak Pitt, bir profesyonel gibi davranmış ve hiçbir şey olmamış gibi sahneyi çekmeye devam etmiş. Oyuncu, Pitt'in yüzüne tükürdüğü için kovulacağını düşünmüş.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



IMAX formatında sunulacak olan film, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Top Gun: Maverick'in senaryosunu kaleme alan Ehren Kruger, filmin senaryosunu yazdı. Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, 2022 yılında elde ettiği gişe başarısıyla adından sıkça söz ettirmişti

Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.

