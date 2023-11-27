Bradley Cooper'dan "Felekten Bir Gece" cevabı

"HEMEN KABUL EDERDİM"

Yeni bir "Felekten Bir Gece" projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Cooper, "Todd'u, Zach'ı, Ed'i çok sevdiğim için Felekten Bir Gece 4'ü anında kabul ederdim" dedi.



Öte yandan ünlü isim, serinin devam filminin gerçekten gelip gelmeyeceğiyle ilgili "Todd'un 4. filmi çekme gibi bir niyeti olduğunu asla düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

