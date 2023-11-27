Bradley Cooper'dan "Felekten Bir Gece" cevabı

Son dönemde oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Bradley Cooper, The New Yorker Radio Hour'da David Remnick'in sorularını yanıtladı.
Felekten Bir Gece (Hangover) serisi yıldızı parlayan ünlü oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Düzenbaz (American Hustle) ve Umut Işığım (Silver Linings Playbook) gibi filmlerde rol almıştı.
"HEMEN KABUL EDERDİM"
Yeni bir "Felekten Bir Gece" projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Cooper, "Todd'u, Zach'ı, Ed'i çok sevdiğim için Felekten Bir Gece 4'ü anında kabul ederdim" dedi.
Öte yandan ünlü isim, serinin devam filminin gerçekten gelip gelmeyeceğiyle ilgili "Todd'un 4. filmi çekme gibi bir niyeti olduğunu asla düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Başrolleri Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms ve Justin Bartha'nın paylaştığı 2009'da vizyona giren "Felekten Bir Gece"nin devam filmleri 2011 ve 2013'te seyirciyle buluşmuştu.
Üç yakın arkadaşın, bol alkollü bir gecenin ardından başlarına gelenlerin anlatıldığı serinin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturmuştu.
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