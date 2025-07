Brat Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi rekor kırdı

Brad Pitt'in emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat verdiği F1: The Movie filmi dünya çapında 293 milyon dolar hasılat elde etti. Variety'nin haberine göre, film aynı zamanda Apple'ın en yüksek hasılatını elde eden gişe filmi oldu. Film, Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri (158 milyon dolar) ve Ridley Scott’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Napolyon (221 milyon dolar) filmlerinin hasılatını geride bıraktı.

Apple imzalı yalnızca beş film bugüne dek vizyona girdi ve ikisi (Fly Me to the Moon, Argylle) gişede beklentiyi karşılayalamadı.



F1: THE MOVIE HAKKINDA



Usta aktör Brad Pitt, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor. Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.