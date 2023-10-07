Breaking Bad dizisinin farklı bir sonu olabilirdi

Tren soygunu esnasında, Todd adlı karakter Drew adında küçük bir çocuğu öldürmüştü.

SlashFilm'e konuşan senaristler, bu ölümün Jesse'yi tamamen Walt'un karşısına geçirdiğini ifade etti. Bu nedenle Pinkman için farklı bir son yazıldı.

Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

