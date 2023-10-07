Breaking Bad dizisinin farklı bir sonu olabilirdi

Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. 2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen dizinin senaristleri Thomas Schanuz ve George Mastras, dizinin finaliyle ilgili konuştu.
Senaristler, Aaron Paul’un canlandırdığı Jesse Pinkman karakteri için farklı bir son düşündüklerini söyledi.
"HEPSİ DEĞİŞTİ"
2013 yılında son eren dizide Jesse Pinkman’ın uyuşturucu imparatorluğunu neden devralmadığı konusu hakkında konuşan Schanuz ve Mastras "Walt'un emekliye ayrılacağı, Jesse’nin işlerin başına geçeceği gibi bir fikrimiz vardı ama çocuk vurulunca bunların hepsi değişti" dedi.
Tren soygunu esnasında, Todd adlı karakter Drew adında küçük bir çocuğu öldürmüştü.
SlashFilm'e konuşan senaristler, bu ölümün Jesse'yi tamamen Walt'un karşısına geçirdiğini ifade etti. Bu nedenle Pinkman için farklı bir son yazıldı.
Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.
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