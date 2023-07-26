"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston greve katıldı: Mesleğimizi elimizden alıp robotlara veremezsiniz!

"ÇAĞ DIŞI KOŞULLARDA ÇALIŞIYORLAR"

Times Meydanı'nda ilham verici bir konuşma yapan oyuncu, 10 yıl öncesinden çok daha farklı bir iş modelinin var olduğunu söyledi. Yazarların ve oyuncuların "çağ dışı" ve "günün şartlarına uymayan" koşullarda çalıştığına dikkat çeken oyuncu, "Geçmişte kalmamızı istiyorlar. Bunu yapamayız, yapmayacağız!" ifadelerini kullandı.



Grevde Steve Buscemi, Michael Shannon, Brendan Fraser, Jessica Chastain ve Chloë Grace Moretz gibi ünlü oyuncular da vardı.