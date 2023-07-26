"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston greve katıldı: Mesleğimizi elimizden alıp robotlara veremezsiniz!

Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Cranston, geçtiğimiz haftalarda emeklilik planıyla gündeme gelmiş ve 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söylemişti. Ünlü oyuncu, senaristler ve oyuncuların dahil olduğu son 63 yılın en büyük Hollywood grevine destek verdi.
Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.
"MESLEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALIP ROBOTLARA VEREMEZSİNİZ"
Greve katılan ve Times Meydanı'nda konuşma yapan ödüllü Cranston, Disney CEO'usu Bob Iger'ı hedef alan bazı söylemlerde bulundu. Oyuncu, "Bay Iger'a bir mesajımız var. Olaylara farklı bir açıdan baktığınızı biliyorum ve bizi anlamanızı beklemiyorum. Ama bizi dinlemenizi istiyoruz. Bunun da ötesinde, mesleğimizin elimizden alınıp robotlara verilmesini kabul etmeyeceğimizi duymanızı istiyoruz" dedi.
"İTİBARIMIZI ELİMİZDEN ALMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Yapay zeka kullanımının sınırlanması gerektiğine dikkat çeken oyuncu, "Çalışma hakkımızı elimizden almanıza ve düzgün bir yaşam sürdürmemizi engellemenize izin vermeyeceğiz. Ve son olarak en önemlisi de itibarımızı elimizden almanıza izin vermeyeceğiz" dedi.
"ÇAĞ DIŞI KOŞULLARDA ÇALIŞIYORLAR"
Times Meydanı'nda ilham verici bir konuşma yapan oyuncu, 10 yıl öncesinden çok daha farklı bir iş modelinin var olduğunu söyledi. Yazarların ve oyuncuların "çağ dışı" ve "günün şartlarına uymayan" koşullarda çalıştığına dikkat çeken oyuncu, "Geçmişte kalmamızı istiyorlar. Bunu yapamayız, yapmayacağız!" ifadelerini kullandı.
Grevde Steve Buscemi, Michael Shannon, Brendan Fraser, Jessica Chastain ve Chloë Grace Moretz gibi ünlü oyuncular da vardı.
HOLLYWOOD'DA GREV
Yazarların bir süredir devam eden grevine oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood'da son 63 yılın en büyük grevi gerçekleşiyor.
Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, yüzlerce oyuncu ve yazarın, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kaçınılmaz hale geldi. Hollywood'da dev yapımları durduran greve ünlü isimler de destek veriyor.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
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