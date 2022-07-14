Breaking Bad'in yıldızları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli dikiliyor

Tüm dünyada birçok hayran kitlesi bulunan Breaking Bad dizisinin oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykellerinin dikileceği açıklandı.

Breaking Bad'in yıldızları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli dikiliyor

Haberler 14.07.2022 - 10:44

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2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisinin başrolleri Bryan Cranston ve Aaron Paul'un hayat verdiği karakterler ölümsüzleşecek.

Dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque kentindeki yetkililer, Breaking Bad dizisinin ana karakterlerinin bronz heykellerinin şehirde sergileneceğini açıkladı.

Heykeller, 29 Temmuz 2022'de Albuquerque Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Tim Keller, Gilligan, Peter Gould'un yanı sıra oyuncular Bryan Cranston ve Aaron Paul ile diğer özel konukların katılacağı bir törenle açılacak.

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