"Balina" (The Whale) adlı filmdeki rolü için 270 kiloya çıkan ve oyunculuk performansıyla Oscar'a layık görülen Brendan Fraser'ın yeni rolü belli oldu.

55 yaşındaki Fraser'ın "Pressure" adlı filmde rol alacağı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, filmde Pressure'da Müttefik Kuvvetler Komutanı Dwight D. Eisenhower'ı canlandıracak.

Anthony Maras'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Pressure" adlı film, Normandiya Çıkarması'ndan önceki gergin günleri konu alıyor. Filmin çekimleri, Eylül ayında İngiltere'de başlayacak.