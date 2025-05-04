Brezilya'da Lady Gaga rüzgarı: Milyonlarca kişi akın etti

Son olarak "Abracadabra" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda ücretsiz konser verdi. Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi. MADONNA'YI GERİDE BIRAKTI Yetkililer, etkinliğin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini kaydederek, konserin Madonna'nın 1 milyon 600 bin kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktığını açıkladı.



Lady Gaga’nın sekizinci albümü "Mayhem" için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, dron ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı bidirildi.