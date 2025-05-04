Brezilya'da Lady Gaga rüzgarı: Milyonlarca kişi akın etti
ABD'li şarkıcı Lady Gaga, Brezilya'da sevenleriyle buluştu. Ünlü ismin ücretsiz konserine 2 milyon kişi katıldı.
Son olarak "Abracadabra" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda ücretsiz konser verdi.
Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi.
MADONNA'YI GERİDE BIRAKTI
Yetkililer, etkinliğin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini kaydederek, konserin Madonna'nın 1 milyon 600 bin kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktığını açıkladı.
Lady Gaga’nın sekizinci albümü "Mayhem" için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, dron ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı bidirildi.
MADONNA DA AYNI YERDE KONSER VERDİ
Öte yandan "Popun Kraliçesi" Madonna geçtiğimiz yıl mayıs ayında Copacabana Plajı'nda ücretsiz konser vermişti. 2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da konser veren şarkıcının son konseri, kariyerinin en büyük konseri olarak nitelendirilmişti. Şarkıcıyı dinlemek isteyen binlerce kişi Copacabana Plajı'na akın etmişti. Kentteki otellerin çoğunun dolduğu belirtilmişti.
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