Brezilyalı yazar Paulo Coelho'dan Türkçe paylaşım

Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho’nun klasiklerinden biri sayılan "Simyacı" romanı hem Türkiye'de hem de dünyaca fenomen haline gelmişti. Kitabın yazarı Coelho, Endülüslü çoban Santiago’nun İspanya’dan kalkıp Mısır Piramitleri’nde hazinesini aramaya gitmesini konu alan "Simyacı"yı elinde tutan Türk çobanı sosyal medya hesabında paylaştı.
A Turkish shepherd reading about an Andalusian shepherd.— Paulo Coelho (@paulocoelho) March 27, 2023
Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI#Simyaci #paulocoelho #thealchemist pic.twitter.com/fTh4LVqBcd
Coelho romanını elinde tutan Türk çobanının fotoğrafıyla “Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. Simyacı” notunu paylaştı.