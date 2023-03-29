Brezilyalı yazar Paulo Coelho'dan Türkçe paylaşım

A Turkish shepherd reading about an Andalusian shepherd. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI #Simyaci #paulocoelho #thealchemist pic.twitter.com/fTh4LVqBcd

Coelho romanını elinde tutan Türk çobanının fotoğrafıyla “Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. Simyacı” notunu paylaştı.