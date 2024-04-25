Bridget Jones geri dönüyor: Hugh Grant filmin detaylarını açıkladı

Romantik komedi türünün ikonik serisi, Bridget Jones yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Helen Fielding’in aynı isimli romanlarından uyarlanan seri, "Bridget Jones 4: Mad About the Boy" (Bridget Jones: Oğlana Deli Oluyor) filmiyle yıllar sonra beyazperdede olacak.

"ÇOK İYİ SENARYO"

Renée Zellweger ile seriye geri dönen Hugh Grant, filmle ilgili konuştu. People'a konuşan Grant, şu ifadeleri kullandı:

"Senaryo kısmen Helen Fielding'in eşinin ölümünden sonra iki çocuğunu tek başına büyütme deneyimlerine dayanıyor. Bridget da iki çocuk büyütüyor ve birileriyle görüşmeye yeniden başlayıp başlamaması gerektiğini düşünüyor. Çok iyi bir senaryo."

Entertainment Tonight'a da konuşan usta oyuncu, "Size şunu söyleyeyim; bence 4. Bridget filmi için yazılan bu senaryo, 4'ü arasında en iyisi. Hatta uzun zamandır okuduğum en iyi senaryolardan biri" dedi.