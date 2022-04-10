Brie Larson Hızlı ve Öfkeli 10'un kadrosunda

Avengers'ın Captain Marvel'ı olarak tanınan Brie Larson, 'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) serisinin 10'uncu filminde rol alacak. 32 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun Hızlı ve Öfkeli kadrosuna girdiği haberini, serinin başrol oyuncusu Vin Diesel, sosyal medyadan duyurdu.

"HOŞ GELDİN BRIE"

Diesel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Evet, evet, evet… Omzumun üzerinden beni çatlatan bu meleği görüyor ve kendi kendinize, ’Bu Captain Marvel!’ diyorsunuz. Görüldüğü gibi bu fotoğrafta sevgi ve kahkaha var. Görülmeyen ise kendisi Fast 10 kadrosunun yeni karakteri. Hikayemizde onun nasıl harika şekilde yer alacağını tahmin bile edemezsiniz. Güzelliğinin, zekasının ve Oscar ödülünün ötesinde beklemediğiniz ama istediğiniz şeyleri seriye geri getirecek. AİLEYE hoş geldin Brie.”