Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde

Uzun bir aradan sonra Elton John düetiyle müzik sahnesine geri dönen pop ikonu Britney Spears, 10 sene sonra ilk defa müzik listelerine girdi.

Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde

Haberler 07.09.2022 - 09:57

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Elton John Britney Spears'ın yeniden şarkı söylemesini sağladı: Britney çok kırgındı

Elton John Britney Spears'ın yeniden şarkı söylemesini sağladı: Britney çok kırgındı

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Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop ikonu , sessizliğini Elton John düetiyle bozdu. İngiliz müzisyen ile 'Hold Me Closer' adlı şarkıda düet yapan Spears, neredeyse 10 yıl sonra ilk defa müzik listelerine giriş yaptı. Şarkıcının 6 sene sonra çıkardığı ilk single olma özelliği taşıyan şarkı, müzik listelerinde 6. sıraya yerleşti.

Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde - 1

Elton John’un “Tiny Dancer” adlı şarkısının yeni versiyonu olan şarkı, Bilboard’un verilerine göre 11 bin kere indirildi. Spears bu şarkıyla, ünlü Bilboard Hot 100 listesine 2016’dan beri ilk defa girdi.

Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde - 2

SPEARS'I ÖVDÜ

En son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında konuşan Elton John, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti. 

Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.

Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde - 3

“BRITNEY ÇOK KIRGINDI”
 
Spears’ın yaşadığı zorluklar hakkında konuşan John, “Britney çok kırgındı” derken kendisinin de bir dönem benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. “Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum. Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor” diyen şarkıcı, Spears’ın kariyerine dönmesine destek olduğunu paylaştı.

Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde - 4

ESKİ EŞİNİN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Uzun süredir birlikte olduğu Sam Asghari ile haziran ayında evlenen Spears, geçtiğimiz günlerde eski eşinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı. Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.

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