Britney Spears 10 yılın ardından ilk defa müzik listelerinde

Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop ikonu Britney Spears, sessizliğini Elton John düetiyle bozdu. İngiliz müzisyen ile 'Hold Me Closer' adlı şarkıda düet yapan Spears, neredeyse 10 yıl sonra ilk defa müzik listelerine giriş yaptı. Şarkıcının 6 sene sonra çıkardığı ilk single olma özelliği taşıyan şarkı, müzik listelerinde 6. sıraya yerleşti.

Elton John’un “Tiny Dancer” adlı şarkısının yeni versiyonu olan şarkı, Bilboard’un verilerine göre 11 bin kere indirildi. Spears bu şarkıyla, ünlü Bilboard Hot 100 listesine 2016’dan beri ilk defa girdi.

SPEARS'I ÖVDÜ



En son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında konuşan Elton John, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti.



Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.

“BRITNEY ÇOK KIRGINDI”



Spears’ın yaşadığı zorluklar hakkında konuşan John, “Britney çok kırgındı” derken kendisinin de bir dönem benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. “Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum. Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor” diyen şarkıcı, Spears’ın kariyerine dönmesine destek olduğunu paylaştı.