Brooklyn Nine-Nine'nın yıldız ismi Andre Braugher hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca sıklıkla polis memuru rollerini canlandıran, "Brooklyn Nine-Nine", "Homicide: Life on Street" ve "Glory" adlı yapımlarda rol alan Andre Braugher'dan acı haber öldü.
Ünlü oyuncunun vefatını basın sözcüsü Jennifer Allen duyurdu. Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada; Braugher'ın kısa bir hastalık geçirdiği ve sonrasında vefat ettiğini duyurdu.
ANDRE BRAUGHER KİMDİR?
The Juilliard School'da tiyatro eğitimi alan Andre Braugher, Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askere hayat vermişti.
Ardından "Homicide" adlı dizide yedi sezon boyunca "Dedektif Frank Pembleton" karakterine hayat veren ünlü isim, bu rolle ilk Emmy ödülünü kazandı. Toplamda 11 dalda Emmy ödülüne aday gösterilen Braugher, ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.
Andre Braugher, 2013-2021 arasında yayınlanan "Brooklyn Nine-Nine"daki 'Yüzbaşı Raymond Holt' rolüyle şöhreti yakaladı. Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age"de rol aldı.
"AKTÖR OLARAK DAHA ESNEK HALE GELDİM"
Andre Braugher, kendisine şöhreti getiren "Brooklyn Nine-Nine" için; "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" demişti.
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