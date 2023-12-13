Brooklyn Nine-Nine'nın yıldız ismi Andre Braugher hayatını kaybetti

"AKTÖR OLARAK DAHA ESNEK HALE GELDİM"

Andre Braugher, kendisine şöhreti getiren "Brooklyn Nine-Nine" için; "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" demişti.