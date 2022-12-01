Ölümüyle ilgili bilgiler 50 yıl sonra ortaya çıkan efsanevi dövüş ustası ve Hollywood aktörü Bruce Lee'nin hayatı film oluyor. Variety’nin haberine göre filmin yönetmen koltuğunda Life of Pi ve Brokeback Mountain ile tanınan Oscar’lı yönetmeni Ang Lee oturacak. Çin asıllı ABD’li oyuncu efsanevi dövüş ustasını yönetmen Ang Lee’nin oğlu Mason Lee’nin canlandıracağı duyuruldu.

Sony’nin yapımcılığını üstlendiği film, 1973 yılında 32 yaşında hayatını kaybeden yıldızın yaşamını ve Hollywood yıldızlığına yükselişini konu alacak. Yönetmen Ang Lee “Ne tamamen Amerikalı ne de Çinli sayabileceğimiz Bruce Lee, Doğu ve Batı kültürü arasında bir köprü görevindeydi” dedi.

ÖLÜM NEDENİ 50 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI



Efsanevi dövüş ustasının beyninde oluşan ödem nedeniyle ölümünün ardındanki sır perdesi aralandı. 20 Temmuz 1973'te 32 yaşındayken Hong Kong'da hayata veda eden Bruce Lee'nin ölüm nedeni için o dönemde doktorlar, aktörün çok fazla ağrı kesici içmesini gerekçe göstermişti. Yaklaşık 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şaşırtıcıydı.

Araştırmacıların bulguları, gangsterler tarafından öldürüldüğüne, kıskanç bir sevgili tarafından zehirlendiğine, bir lanetin kurbanı olduğuna ve sıcak çarpmasından öldüğüne dair söylentiler de dahil olmak üzere, insanların bir zamanlar onun ölümü hakkında spekülasyon yaptığı şeylerden çok uzak.

"ÇOK FAZLA SU İÇMEKTEN ÖLDÜ"





Doktorlar, Bruce Lee’nin 'çok fazla su içmekten' öldüğünü açıkladı. Clinical Kidney Journal adlı yayında yer alan makalede araştırmacılar, ünlü aktörün çok fazla su içmesinin hücrelerde yarattığı bir dizi bozukluk ile ödem oluşumunun hızlandığını söyledi. Bu durum tıp dünyasında 'hiponatremi' olarak adlandırılıyor. Hiponatremide vücudun sıvı dengesi için ihtiyaç duyduğu kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşük olması söz konusu.



Bu gerçek, Bruce Lee'nin meşhur ettiği "Arkadaşım su ol’ sözünü akla getirdi. Fazla su içmesi, aktörü ölüme götürmüştü.