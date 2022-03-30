Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor (Bruce Willis'e afazi teşhisi kondu - Afazi nedir? Afazi belirtileri nelerdir?)

Açıklama Emmy ve Altın küre ödüllü 67 yaşındaki ünlü yıldızın ailesinden geldi. 'Bruce Willis'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu belirtildi.



Aile, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurdu.



"Söz yitimi" olarak da adlandırılan "Afazi", beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.



Son haftalarda Willis hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.



1985'ten 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen "Mavi Ay" dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, "Zor Ölüm" serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, "Altıncı His" ve "Ölümsüz" gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline geldi.



Ünlü aktör son yıllarda birçok düşük bütçeli aksiyon filminde rol alması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.