Bruce Willis'in Altın Ahududu Ödülü iptal edildi

Yılın en kötü filmlerine ve performanslarına verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e özel "2021 Yapımı Filmde En Kötü Bruce Willis Filmi" kategorisi açmış ve yıldızın American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death ve Survive the Game filmlerindeki performanslarını aday göstermişti. En Kötü Bruce Willis Performansı kategorisini Cosmic Sin kazanmıştı.

Bruce Willis'e afazi teşhisi konulması ve ünlü ismin oyunculuğu bırakma kararı sonrası ödülün geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu.

Altın Ahududu'yu veren ödül komitesi, performansı tıbbi gerekçelerle kötüleşen birine ödül vermenin doğru olmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Willis'in ailesi, ünlü yıldıza, konuşma ve anlama gibi zihinsel fonksiyonların yitirilmesine yol açan bir beyin hastalığı olan afazi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.