Bruce Willis'in son durumu hakkında açıklama: Okuyamıyor ve konuşamıyor

Tallulah Willis, afazi (konuşma bozukluğu) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans teşhisi konulan babası Bruce Willis’in sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi. Tallulah Willis, “Babam, bildiğiniz Bruce değil. Okuyamıyor ve konuşamıyor. Son evrede olduğunu kabullendik. Her an bitkisel hayata girebilir” dedi.

Bruce Willis'in eşi Emma Heming ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum” ifadelerini kullandı.



WILLIS'IN HASTALIĞI HAKKINDA



Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.



Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.



TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU



Öte yandan, 30 yaşındaki Tallulah Willis geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi. Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.

