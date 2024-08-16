Bruno Mars ile Lady Gaga'dan düet

Müzik dünyasının ünlü isimleri Lady Gaga ile Bruno Mars "Die With a Smile" adlı şarkıyı birlikte seslendirdi.



Gaga, "Bruno ve ben birbirimize karşı çok fazla saygı duyuyoruz ve işbirliği hakkında konuşuyorduk. Malibu'daki kendi albümümü bitiriyordum ve uzun bir günün ardından bir gece, üzerinde çalıştığı bir şeyi dinlemek için stüdyosuna gelmemi istedi. Oraya vardığımda gece yarısıydı ve yapmaya başladığı şeyi duyduğumda çok etkilendim. Bütün gece ayakta kaldık ve şarkıyı yazmayı ve kaydetmeyi bitirdik. Bruno'nun yeteneği anlatılamaz. Müzisyenliği ve vizyonu bir üst seviyede. Onun gibi kimse yok" dedi.

Mars ise "Gaga ile çalışmak bir onur. O bir ikon ve bu şarkıyı büyülü kılıyor. Herkesin bu şarkıyı duyması için çok heyecanlıyım" diye ekledi.

