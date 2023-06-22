Bryan Cranston'ın Walter White rolüne dönmek için bir şartı var

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisinde Walter White karakterine hayat veren ve birçok ödüle layık görülen Bryan Cranston, son dönemde yaptığı emeklilik açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan oyuncu, 2026 yılında oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı. Şu sıralar "Asteroit Şehir" filmiyle gündemde olan 67 yaşındaki oyuncu, Walter White karakterini yeniden canlandırabileceğini söyledi.
"BİTTİ SANMIŞTIM"
Oyuncu, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın bu kararda önemli bir rol oynadığını söyledi.
Awards Radar'a konuşan yıldız, "Vince Gilligan'ı asla hafife almam. 10 yıl önce 3 Nisan'da Breaking Bad'deki son günümüz olduğunu söylediğinde düşünmüştüm... 10 yıl önce. Herkese gözyaşları içinde veda ederken dizinin sona erdiğini düşünmüştüm. Sonra El Camino geldi. 'Sanırım yine Walter White olacağım' dedim. Ardından Better Call Saul geldi, 'Sanırım ben de oynayacağım' dedim. Ardından Pop Corners reklamı geldi. 'Birlikte oynamak ister misiniz?' dediler, 'Tabii' dedim" ifadelerini kullandı.
"AMAN TANRIM" TEPKİSİ VEREBİLMELİ
67 yaşındaki oyuncu, henüz bir projenin olmadığını söylerken "Gilligan'ın da benim de maaş çekine ihtiyacımız yok. Ama rüyasından uyanıp 'Aman Tanrım' dediği bir şey olsaydı, bana teklif etseydi ve ben de 'Aman Tanrım' tepkisini verseydim o zaman düşünürdüm" dedi.
Oyuncu "Aman Tanrım" tepkisi verdiği çok fazla şeyin olmadığını belirtti ve "Eğer sizi şaşırtan bir şey karşınıza çıkarsa tüm dikkatinizi vermelisiniz" dedi.
OYUNCULUĞA ARA VERECEK
Öte yandan, eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini açıklayan Emmy ödüllü oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söylemişti.
Eşi Robin'in 24 senedir hep yanında olduğunu ve yalnızca "ünlü oyuncunun eşi" olarak nitelendirildiğini belirten oyuncu, emeklilik kararını özellikle eşi için verdiğini söylerken "Hep hayatını bana göre şekillendirmek zorunda kaldı. Bunu hak ediyor" dedi.
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