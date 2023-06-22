Bryan Cranston'ın Walter White rolüne dönmek için bir şartı var

"AMAN TANRIM" TEPKİSİ VEREBİLMELİ

67 yaşındaki oyuncu, henüz bir projenin olmadığını söylerken "Gilligan'ın da benim de maaş çekine ihtiyacımız yok. Ama rüyasından uyanıp 'Aman Tanrım' dediği bir şey olsaydı, bana teklif etseydi ve ben de 'Aman Tanrım' tepkisini verseydim o zaman düşünürdüm" dedi.



Oyuncu "Aman Tanrım" tepkisi verdiği çok fazla şeyin olmadığını belirtti ve "Eğer sizi şaşırtan bir şey karşınıza çıkarsa tüm dikkatinizi vermelisiniz" dedi.