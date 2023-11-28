Bu Benim Meselem Değil oyunu 2 Aralık'ta ilk kez sahnelenecek

Vodvil Sahne'nin yeni oyunu "Bu Benim Meselem Değil", Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek.

"Parola Boykot" sloganıyla hayata geçirilen oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor.

Komedi-dram türündeki tek perdelik oyunun kadrosunda, Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can rol alıyor.

Seyfullah Şenel'in yapımcılığında tiyatroseverlerin karşısına çıkacak oyun, 2 Aralık'ta 20.30'da seyirciyle buluşacak.

