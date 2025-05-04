Bu kez MMA dövüşcüsü oldu: Yeni imajını görenler tanıyamadı

Bir yanda Amerikalı eski güreşçi ve karma dövüş sanatçısı Mark Keer, Diğer yanda Kaya lakaplı eski dövüşçü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson.



Dwayne Johnson’ı tanınmayacak hale getiren “The Smashing Machine” filminden ilk fragman yayınlandı.



"The Smashing Machine", iki kez UFC ağır sıklet şampiyonu olan Mark Kerr’in hayatına odaklanıyor.



Frank Sinatra’nın “My Way” şarkısı eşliğinde yayınlanan fragmanda, Johnson’ın protezlerle değişen yüzü ve Ohio aksanıyla konuşması dikkat çekiyor.



Benny Safdie isimli film sonbaharda vizyona girecek.