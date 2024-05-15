"Bu Nasıl Sarışın" serisi dizi oluyor: Ayrıntılar belli oldu

Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, şöhreti yakaladığı “Bu Nasıl Sarışın” (Legally Blonde) serisinin öncesini anlatan “Elle” adlı dizinin yapımcılığını üstleneceğini duyurdu.

Witherspoon yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bu dizi için gerçekten daha fazla heyecanlı olamazdım! Hayranlar, Elle Woods'un gençliğinde kendine özgü kişiliği ve yaratıcılığıyla, yalnızca sevgili Elle'mizin yapabileceği şekilde kendi dünyasında nasıl gezindiğini öğrenecek. Bundan daha iyi ne olabilir? Bu hayalimi gerçekleştirdikleri için Prime Video ve Hello Sunshine'daki inanılmaz ekiplere ve muhteşem yazarımız Laura Kittrell'e son derece minnettarım. Legally Blonde geri döndü!"