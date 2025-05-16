Buffy the Vampire Slayer yeniden çekiliyor: Başrol oyuncusu belli oldu

Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve adı henüz belli olmayan dizide; Sarah Michelle Gellar, Buffy Summers karakterini yeniden canlandıracak.

1992 yapımı aynı adlı filmden uyarlanan Buffy the Vampire Slayer, 1997'den 2003'e kadar sürmüştü. Vampir, iblisler ve diğer kötü canavarlarla savaşmakla görevli lise öğrencisi Buffy etrafında dönen dizi , 22 yıl sonra yeniden çekiliyor.

YENİ DİZİNİN AVCISI ARMSTRONG OLACAK

Ryan Kiera Armstrong, yeni Buffy the Vampire Slayer dizisinde Gellar ile kamera karşısına geçecek.

Ryan Kiera Armstrong, lise çağındaki içe dönük bir genç olarak tanımlanan yeni “Avcı” karakterine hayat verecek.

Sarah Michelle Gellar, konuyla ilgili “Ryan’ın seçme videosunu izlediğim anda yanımda olmasını istediğim tek kişi olduğunu anladım. Bu yaşta bu kadar duygusal zekâ ve yetenek gerçekten bir armağan" ifadelerini kullandı.