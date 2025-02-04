Buffy the Vampire Slayer 22 yıl sonra dönüyor
1992 yapımı aynı adlı filmden uyarlanan Buffy the Vampire Slayer, 1997'den 2003'e kadar sürmüştü. Kült dizi seneler sonra izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
1992 yapımı aynı adlı filmden uyarlanan Buffy the Vampire Slayer, 1997'den 2003'e kadar sürmüştü. Vampir, iblisler ve diğer kötü canavarlarla savaşmakla görevli lise öğrencisi Buffy etrafında dönen dizi, 22 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
Kaynaklara göre dijital bir platformdan pilot bölüm onayı almak üzere olan devam dizisinde Sarah Michelle Gellar'ın canlandırdığı ikonik Buffy Summers rolüyle geri dönmesi bekleniyor.
Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao, dizinin pilot bölümünü çekecek. Senaryoyu ise Nora ve Lilla Zuckerman kaleme alacak.
Kaynaklar, yeni Buffy dizisinin daha genç bir Avcı'ya odaklanacağını ve Gellar'ın canlandırdığı Buffy Summers'ın olayların odağında yer almayacağını belirtiyor.
GELLAR SERİYE DÖNEBİLECEĞİNİN SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ
Öte yandan Sarah Michelle Gellar, geçtiğimiz aylarda ikonik rolünü yeniden canlandırmayı düşünebileceğini açıklamıştı.
47 yaşındaki Gellar, konuyla ilgili "Eskiden hep 'hayır' derdim, çünkü kendi baloncuğunun içinde ve çok mükemmeldi. Ama And Just Like That... ve Dexter: Original Sin'i izleyip bunu yapmanın yolları olduğunu fark edince, 'belki' diye düşünmeye başlıyorsunuz" demişti.
Sarah Michelle Gellar, yeni Buffy the Vampire Slayer'ın ille de dizideki olayların öncesini anlatmak zorunda olmadığını da "Bu bir evren. Bu dünyada o kahramanlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu fark etmenizi sağlıyor" sözleriyle belirtmişti.
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