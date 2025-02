Buffy the Vampire Slayer 22 yıl sonra dönüyor

GELLAR SERİYE DÖNEBİLECEĞİNİN SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan Sarah Michelle Gellar, geçtiğimiz aylarda ikonik rolünü yeniden canlandırmayı düşünebileceğini açıklamıştı.

47 yaşındaki Gellar, konuyla ilgili "Eskiden hep 'hayır' derdim, çünkü kendi baloncuğunun içinde ve çok mükemmeldi. Ama And Just Like That... ve Dexter: Original Sin'i izleyip bunu yapmanın yolları olduğunu fark edince, 'belki' diye düşünmeye başlıyorsunuz" demişti.

Sarah Michelle Gellar, yeni Buffy the Vampire Slayer'ın ille de dizideki olayların öncesini anlatmak zorunda olmadığını da "Bu bir evren. Bu dünyada o kahramanlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu fark etmenizi sağlıyor" sözleriyle belirtmişti.