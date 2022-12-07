Buğra Gülsoy yeni kitabını çıkardı

Oyunculuktaki başarısına yazarlığı da ekleyen Buğra Gülsoy, yeni kitabı 'Luna'da insanlığı bekleyen karanlık günlerle ilgili distopik bir anlatıma yer veriyor. Akılla yapılan medeniyet tasarımına yönelik sorgulamaların da yapıldığı kitapta, Buğra Gülsoy, polisiye ile fantastik edebiyatın unsurlarını harmanlıyor.



Okurlarına distopik bir evrenin kapılarını açan 'Luna', polis memuru Adem’in yaşadıkları üzerinden ilerliyor. Buğra Gülsoy, doğru ve gerçek kabul edilenleri sorgulayıp, okuru da yarattığı soru işaretleriyle sarmalarken eleştirel bir bakış kazandırmayı amaçlıyor.



Buğra Gülsoy’ın yeni romanı İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

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