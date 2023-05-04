Bugs Bunny beyazperdeye dönüyor

Ödüllü yazar ve yönetmen Robert Rugan, sevilen Looney Tunes karakteri Bugs Bunny'i içeren yeni bir canlı aksiyon ve animasyon hibrit filmi yazmak üzere Warner Bros. tarafından işe alındığını açıkladı.

Rugan, haberi kendi web sitesinde duyuran ve ardından sildi. Proje resmi olarak duyurulmadığı için henüz oyuncu kadrosu ve senaryo hakkında bilgi verilmedi.

İlk olarak 1938 yılında izleyici karşısına çıkan Bugs Bunny, 1996'da "Space Jam" ile izleyici karşısına çıktığında gişede büyük başarıya ulaştı. Ancak ardından gelen "Looney Tunes: Back in Action" ve yakın tarihli "Space Jam: a New Legacy" aynı başarıyı sürdüremedi.

"﻿​BYE BYE BUNNY RAFA KALKMIŞTI"

Geçtiğimiz yıl, Fransa'da düzenlenen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde HBO Max'te yayınlanacak "Bye Bye Bunny" adında bir müzikal filmin tanıtımı yapılmıştı. Ancak Warner Bros. ve Discovery birleşmesinin ardından proje rafa kalkmıştı.

Robert Rugan'ın çalışmaya başladığı proje, daha önce duyurulan "Bye Bye Bunny" mi yoksa yeni bir film mi henüz bilinmiyor.