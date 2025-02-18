Buika ile Kibariye'nin vereceği konser 26 Şubat'a ertelendi

Ödüllü sanatçı Buika ile usta sanatçı Kibariye birlikte konser vermeye hazırlanıyor. İkilinin vereceği konser ertelendi.

Buika ile Kibariye'nin vereceği konser 26 Şubat'a ertelendi

BKM tarafından düzenlenen, İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop şarkıcısı Kibariye'nin yarın birlikte vereceği ertelendi.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, konser, sanatçı Buika'nın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 1 hafta sonra gerçekleştirilecek.

Satın alınan biletlerin yine geçerli olacağı konser, daha önce planladığı gibi Volkswagen Arena'da 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak.

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