Buika ve Kibariye yine unutulmaz bir konsere imza attı

Buika ile Kibariye, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Buika, sahneye davet ettiği amatör müzisyen olan doktoruyla da bir şarkı söyledi. BKM organizasyonuyla gerçekleşen konserde İspanyol sanatçı, konserde "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco", Kibariye ise "İsyan", "Lafı mı Olur", "Gülü Soldurmam" ve "Ah İstanbul"un aralarında olduğu repertuvarı yorumladı.