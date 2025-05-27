Buika ve Kibariye yine unutulmaz bir konsere imza attı

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da yeniden aynı sahneyi paylaştı.

Buika ve Kibariye yine unutulmaz bir konsere imza attı

Buika ile Kibariye, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda  verdi. Buika, sahneye davet ettiği amatör müzisyen olan doktoruyla da bir şarkı söyledi. BKM organizasyonuyla gerçekleşen konserde İspanyol sanatçı, konserde "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco", Kibariye ise "İsyan", "Lafı mı Olur", "Gülü Soldurmam" ve "Ah İstanbul"un aralarında olduğu repertuvarı yorumladı.

Buika ve Kibariye yine unutulmaz bir konsere imza attı - 1

İkili, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam Ağlıyor" ve "Tu Bandera" adlı eserleri birlikte seslendirdi.

Gülay Sütçü de konserde iki sanatçıya danslarıyla eşlik etti.

Buika ve Kibariye aynı sahnede buluştu: Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattılar

Buika ve Kibariye aynı sahnede buluştu: Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattılar

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