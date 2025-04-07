Bulaşıkçılar oyunu geliyor: Başrol oyuncuları açıklandı

Bulaşıkçılar oyunu yeniden sahnede sanatseverlerle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyunda Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Sönmez rol alacak.



Işıl Kasapoğlu’nun yöneteceği oyunda daha önce hep erkek oyuncular rol almıştı. Morris Panych imzalı kara komedinin ilk temsili Bursa’da sahnelenecek.



Oyun, lüks bir restoranın alt katında yer alan bulaşıkhanedeki 3 kadın çalışanın etkileyici hikayesini anlatacak.