Bülent Ortaçgil’den 50. sanat yılı için ‘Elli Buçuk’ albümü

Şarkıcı Bülent Ortaçgil, 50. sanat yılı için yeni ve ilk şarkılarından oluşan ‘Elli Buçuk’ isimli ikili çalışmasını çıkardı.



Sanatçının son solo albümü ‘Sen’in üzerinden geçen 12 yıllık aradan sonra, ilk albümünde yer alan ve Ortaçgil imzasını taşıyan beş yeni şarkı tüm fiziki ve dijital formatlarda dinleyiciyle buluştu.



Albümde, ‘Elli’, ‘Hangisi Hayat’, ‘Göründüğü Gibi’, ‘Olmuyor Blues’ ve ‘Ak Kuşlar Kara Kuşlar’ isimli parçalar yer alıyor.



Öte yandan albümdeki dört şarkı yeni şarkının yanı sıra, sadece 1986 tarihli ‘Ak Kuşlar Kara Kuşlar’ şarkısı bu proje için yeniden kaydedildi.

Çalışmanın sürprizi de, ‘Elli’ isimli yeni beş şarkının yanında meraklısı ve arşivciler için yer alan ‘Buçuk’ isimli diğer albüm.



Ortaçgil’in TRT İzmir Radyosu’nda Ümit Tunçağ tarafından 1969 yılında kaydedilen şarkıları da bu albümde yer alıyor.