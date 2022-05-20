Bülent Ortaçgil'den 53 yıllık müzik yolculuğunu özel albüm: Elli Buçuk

Usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in 12 yıl aradan sonra çıkardığı, yeni ve ilk eserlerinin yer aldığı ‘Elli Buçuk’ isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.



İkili albüme ilişkin açıklamada bulunan sanatçı, ilk kez 2021'de yorumladığı 50 isimli eserinin de albüme girdiğini söyleyerek, "İkili bir albüm bu. Hem son ürünler var, ki 50 bunun başında geliyor. Bir de 1969'da kaydettiğim, yani TRT'de Ümit Tunçağ'ın kaydettiği ilk şarkı örneklerim var. Bu 50. yıl kutlaması kapsamında ikili albümü yayınladım, en başını ve en sonunu görsün insanlar ve değerlendirme yapsınlar diye" dedi.



Albümün 53 yıllık sanat hayatının bir eseri olduğunun altını çizen sanatçı, "Bir özet değil, bir başlangıç ve son. Arasını zaten yayınladım, takip edenler biliyor" diye konuştu.

“ORİJİNALİ YAPMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR”



Ortaçgil, 1969'da bu tarz müzik yapılmaya yeni yeni başlanmış olduğunu belirterek, "O nedenle başka bir heyecan vardı. Çok geniş ve yeni başlamış bir müzik endüstrisi vardı. Ondan sonraki yıllarda doygunluğa doğru gitti her şey. Bir sürü şey yayınlandı. Birçok değişik şarkılar, şarkıcılar... O nedenle daha orijinali yapmak giderek zorlaşıyor. Çünkü ürün fazla ama ilk 1969'da sıfır kilometreydi. Hiçbir şey yoktu ortada" şeklinde konuştu.



Ortaçgil, eserlerinin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle aktardı:



"Eğer yolunu biliyor ve sanat yapmayı tercih ediyorsanız, o zaman bardağınız dolduğunda dökülüyor ve bir ürün ortaya çıkıyor. O ürün hangi koşullarda, ne zaman dolar, işte o şartlara, insana bağlı. O şarkılar beni ifade eden, benim samimi, kendimi açtığım, duygularımı ifade edebildiğim şarkılar."

Eserlerindeki kalıcılığın nasıl oluştuğuna da değinen sanatçı,"Hem insandan söz ediliyordu hem çabuk tüketilmeye yönelik şarkılar değildi hem de uzun ömürlü olmasının nedeni, o samimiyeti insanlar anladı ve paylaştı. Artık bu şarkıları o zaman dinleyenlerin çocukları olmaya başladı ve o çocuklar bunları dinliyor. Mesela amcası ona, 'Onu dinle. Bunu dinle.' diyor. O kadar kolay ve rahat bulunur bir adam olmadım. Dolayısıyla çabuk tüketilmedi bu iş. Her televizyonu açtığınızda beni görseydiniz, beni bitirirdiniz zaten. Ama göremediniz tabii" dedi.